اجتماع تنسيقى عربي ثان للاعداد للدورة الوزارية للمنتدي العربي الروسي فى مراكش الشهر الجاري

عقد الاجتماع التنسيقي العربي الثاني على مستوى السادة المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية اليوم بمقر الأمانة العامة؛ وذلك للإعداد للدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي على المستوى الوزاري والمقرر عقدها بمدينة مراكش في المملكة المغربية يوم الاربعاء الموافق 20/12/2023.

وقد عقد الاجتماع برئاسة القائم بأعمال المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى جامعة الدول العربية السيد/هشام ولد الصلاي، (رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري)، والسفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأفاد بيان صادر عن الامانة العامة للجامعة العربية أن الاجتماع ناقش مشاريع الوثائق المقرر صدورها عن الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي على المستوى الوزاري، وهي "البيان الختامي" و"خطة العمل لتنفيذ مبادئ وأهداف منتدى التعاون العربي الروسي خلال الفترة 2024-2026"، وذلك تمهيداً لمناقشة تلك الوثائق مع الجانب الروسي خلال اجتماع لجنة كبار المسؤولين المشترك المقرر عقده بمقر الأمانة العامة غدا ( الخميس ) .

كما تمت مناقشة الترتيبات الخاصة بالإعداد لهذه الدورة بما في ذلك مشروع برنامج العمل الخاص بالاجتماع الوزاري.