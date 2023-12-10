باريس سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي بثنائية نانت

حقق فريق باريس سان جيرمان الفوز على نانت بثنائية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب بارك دي برانس ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

افتتح برادلي باركولا التسجيل لفريق باريس سان جيرمان في المباراة بالدقيقة 41، ثم تمكن نانت من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 55 عن طريق النجم الدولي المصري مصطفى محمد.

وفي الدقيقة 83 من عمر المباراة تمكن اللاعب راندال كولو مواني من اقتناص هدف الفوز والنقاط الثلاثة لباريس سان جيرمان لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1.

بدأ باريس سان جيرمان المباراة بالتشكيل الأتي :

حراسة المرمى: تيناس.

الدفاع: أشرف حكيمي- ماركينيوس- دانيلو بيريرا- لوكاس هيرنانديز.

الوسط: فيتينيا- مانويل أوجارتي- لي كانج إن.

الهجوم: كارلوس سولير- كيليان مبابي- باركولا.

بهذا الانتصار يحتل باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 36 نقطة، بفارق 6 نقاط عن فريق موناكو الوصيف، بينما بقي نانت ف المركز التاسع برصيد 18 نقطة.