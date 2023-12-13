تشكيل نيوكاسل الرسمي لمواجهة ميلان بدوري أبطال أوروبا

كشف أعلن إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة ميلان، على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

تشكيل نيوكاسل يونايتد الرسمي لمواجهة ميلان بدوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: دوبرافكا.

خط الدفاع: تريبير، لاسيليس، شار، ليفرامينتو.

خط الوسط: مايلي، برونو جيماريش، جولينتون.

خط الهجوم: ألميرون، ويلسون، جوردون.

تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة نيوكاسل يونايتد

حراسة المرمى: مينيان

خط الدفاع: كالابريا، ثيو، توموري، فلورينزي.

خط الوسط: تشيك، راينديرز، موسى.

خط الهجوم: لياو، جيرو، بوليسيتش.

ويخوض الفريقان المباراة بشعار لا بديل عن الفوز، في انتظار فوز بوروسيا دورتموند على باريس سان جيرمان، للوصول إلى دور الـ 16، وفي حال التعادل يضمن نيوكاسل المركز الثالث، الذي يؤهله إلى الدوري الأوروبي.

ويتذيل ميلان جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، بالتساوي مع نيوكاسل الذي يحل ثالثا، ويحتاج كلا الفريقين للفوز لمحاولة التأهل إلى دور ال16 من المسابقة، بشرط خسارة باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند.