زيلينسكي يشكر ملك النرويج على برنامج الدعم لأوكرانيا

توجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالشكر إلى ملك النرويج هارلد الخامس على برنامج الدعم لأوكرانيا، خلال زيارة يقوم بها للعاصمة النرويجية أوسلو.

كان الرئيس الأوكراني قد وصل إلى النرويج، في وقت سابق اليوم الأربعاء، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا.

كما شكر زيلينسكي، في منشور كتبه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي /تليجرام/، بحسب ما نقلت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية اليوم الأربعاء، الشعب النرويجي وحكومته وبرلمانه على مساعدتهم الإنسانية والمالية والعسكرية لأوكرانيا، على حد قوله.

ويُشار إلى أن النرويج أعلنت عن إطلاق برنامج دعم واسع النطاق لمدة خمس سنوات لأوكرانيا في فبراير 2023.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستور أعلن أيضا، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستقدم مساعدات بقيمة 1.8 مليار دولار لأوكرانيا بحلول نهاية العام الحالي.