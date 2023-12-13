لجنة وزارة البيئة تزور جامعة أسيوط لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة بالمستشفيات الجامعية

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط لجنة متكاملة من وزارة البيئة، تضم: الدكتور نادر علي جاد مدير عام الطاقة المستدامة، والأستاذ عاطف بدر الدين مدير عام المشروعات بصندوق حماية البيئة، والأستاذ محمود عبد الحكيم مدير إدارة الوقود الأنظف؛ وذلك في إطار دراسة السبل المطروحة؛ لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة في المستشفيات الجامعية؛ لتحقيق الأهداف الوطنية، في مجال البيئة، والتنمية المستدامة

المنشاوي: نتوسع في استخدام الطاقة الخضراء النظيفة للمحافظة على البيئة

استهدف اللقاء؛ دراسة إمكانية اعتماد مستشفيات جامعة أسيوط؛ على الطاقة الخضراء النظيفة، وتوظيفها في مستشفى الإصابات الجامعي؛ وذلك في إطار خطة الجامعة الهادفة؛ لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليلدية، والتحول لجامعة خضراء صديقة للبيئة، والحد من التلوث البيئي، وتغيرات المناخ.

شهد اللقاء حضور؛ الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، والمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسيوط، والدكتور أسامة فاروق المدير التنفيذي لمستشفى الإصابات، والدكتور محمد محمود المستشار البيئي لمستشفيات جامعة أسيوط، والدكتور محمد حلمي الحفناوي مستشار رئيس جامعة أسيوط للشئون الهندسية، والأستاذ حازم القاضي المدير المالي والإداري لمستشفى الإصابات الجامعي.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الدكتور أحمد المنشاوي؛ بضيوف الجامعة الممثلين عن وزارة البيئة، مؤكداً حرص إدارة الجامعة على التوسع في استخدام الطاقة الخضراء النظيفة؛ للمحافظة على البيئة، وذلك في ضوء التوجهات العالمية، وحرص الدولة المصرية على توظيف مصادر الطاقة المتجددة، خاصةً فيما يتعلق؛ بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتنمية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة، وتعظيم قيمتها، باعتبارها ملاذاً آمناً؛ لمواجهة التغيرات المناخية، وتأثيراتها السلبية.

وأشار رئيس الجامعة؛ إلى تبنّي سياسة الجامعة لهذا النهج، من خلال جانبين؛ الأول: دعم أسطح المباني الجامعية بالخلايا الشمسية الموفرة للطاقة الكهربائية، والثاني؛ زراعة الأسطح بالمسطحات الخضراء، مستمعاً في ذلك لأهم المقترحات التي تعزز من عمل المؤسستين، وتسعى لفتح آفاق جديدة؛ للمزيد من التعاون العلمي، والأكاديمي المشترك في المستقبل.

وأشاد الدكتور أسامة فاروق؛ بمجهودات الجامعة في وضع، وتنفيذ حلول واقعية؛ للتحديات البيئية القائمة، وتطوير مشروعاتها، ومجالات العمل بها؛ للحفاظ علي البيئة، وتعزيز الوعي المستدام، موضحاً حرص‏ مستشفى الإصابات والطوارئ؛ على توظيف الطاقة الخضراء النظيفة في مبانيها.

ومن جهته، أشار الدكتور محمد حلمي الحفناوي، إلى اعتزام الجامعة؛ توقيع برتوكول تعاون مشترك مع وزارة البيئة، من خلال مناقشة عدد من المقترحات، التي تأتي في إطار توجه الجامعة؛ لتصبح جامعة مستدامة، وصديقة للبيئة، من بينها: وضع رؤية مبدئية؛ لإنشاء محطة للطاقة الشمسية تابعة للجامعة، بمدينة أسيوط الجديدة، إلى جانب تطوير البنية التحتية لكافة المباني الجامعية الجاري إنشاؤها، وفقاً للضوابط والمعايير الداعمة للبيئة، والمعتمدة بشكل أساس على مصادر الطاقة النظيفة، والمتجددة، وذلك في إطار سعي الجامعة؛ للحصول على شهادات اعتماد لمستشفيات جامعة أسيوط (مستشفيات خضراء) من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

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