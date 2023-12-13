قائمة بيراميدز لمواجهة بلدية المحلة.. غياب رمضان صبحي وبلاتي توريه

كشف البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز عن التشكيل الرسمي لمواجهة الفريق أمام بلدية المحلة، والتي تجمعهما غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعه من الدوري المصري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: يوسف أسامة - سيف جعفر - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فخري لاكاي - فينسون ماييلي - دودو الجباس

ويفتقد بيراميدز في مواجهة البلدية لجهود لاعب الوسط الدولي البوركيني بلاتي توريه بسبب الإيقاف لمدة ٣ مباريات بعد الطرد أمام الإسماعيلي، ورمضان صبحي بسبب الإيقاف للحصول على ٣ بطاقات صفراء.