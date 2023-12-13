تعليم ابوتشت يبحث الاستعدادات لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا اليوم الاربعاء ١٣ ديسمبر الجاري بمكتبه اجتماعا موسعا بموجهي أوائل المواد الدارسية الاساسية والمواد الغير مضافة للمجموعة، في حضور المهندس احمد جهلان وكيل الإدارة والأستاذ عبدالرووف عبدالواحد مدير المتابعة ومديري المراحل وممثلي قسم التطوير التكنولوجي والمطبعة السرية وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام وحدادي صابر مسؤول الأمن للاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

واكد مدير عام الإدارة علي ضرورة وضع اسئلة الإمتحانات طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الواردة من الوزارة مع التشديد علي خلو الورقة من الأخطاء اللغوية والفنية وكذلك نماذج الإجابة مشددا على تنفيذ المهام الادائية لتلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائي و إعداد امتحان لتلاميذ وطلاب الدمج مع الاتفاق علي الموعد النهائي لتسليم الإمتحانات الي المطبعة السرية لبدء أعمالها.

وطالب المدير العام بإعداد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام وتسليمها لقسم التطوير التكنولوجي بالإدارة لرفعها علي المنصة الإلكترونية عن طريق المكلفين بذلك تحت إشراف الموجه الأول بالإدارة علي ان تسلم نسخة ورقية لامتحان طلاب المنازل فضلا عن إعداد امتحان للصفين الأول والثاني الثانوي مقالي ودمج.