مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في حادث مروع بنجع حمادي

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرين، اليوم الأربعاء، فى حادث تصادم سيارة ربع نقل وتروسيكل وموتوسيكل بقرية البطحة التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل وتروسيكل وموتوسيكل في قرية البطحة مركز نجع حمادي.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى بهجورة بنجع حمادي ومستشفى قنا العام، وتم الدفع ب11 سيارة إسعاف لموقع الحادث.

تم تحرير محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.