محكمة داكار تصدر حكما بشأن أهلية عثمان سونكو في 14 ديسمبر

سيعرف السياسي المعارض عثمان سونكو يوم الخميس (14 ديسمبر) ما إذا كان يمكن إعادته إلى القوائم الانتخابية.

وحضر محاموه ومستشاروه القانونيون لدولة السنغال يوم الثلاثاء (12 ديسمبر) جلسة استماع في داكار يوم الثلاثاء بشأن هذه المسألة.

ويعتمد ترشيح سونكو المحتمل للانتخابات الرئاسية في فبراير/شباط المقبل على هذا الحكم.

قال سيريه كليدور لي ، محامي عثمان سونكو، إن بعد الاستماع إلى الأطراف لمدة 8 ساعات على مدار الساعة ، بالإضافة إلى مكافأة مدتها خمسة عشر دقيقة لكل منهما ، قرر القاضي الذهاب إلى العزلة ، مع ضميره ومختصره الذي هو سيادة القانون - كدليل وحيد له، سيصدر قراره في 14 ديسمبر".

في 17 نوفمبر، ألغت المحكمة العليا في السنغال حكما صادرا عن محكمة في مدينة زيغينشور، وكان الحكم قد أعاد عثمان سونكو إلى السباق على الانتخابات الرئاسية بإلغاء شطبه من السجل الانتخابي.

ويقول أداما فال، محامي الدولة، إن طلب سونكو "غير مقبول، مضيفًا بأن قدم عثمان سونكو طلبه خارج الموعد النهائي البالغ 5 أيام الذي ينص عليه القانون" بينما تم إبلاغه بالفعل بقرار شطبه من القوائم.

وأشار جسعيد لاريفو، محامو سونكو متفائلون بحذر يمكننا أن نكون متفائلين، ولدينا سبب وجيه لنكون كذلك. ولكننا نعلم أيضا أن هذه المسألة سياسية أساسا. إنها ذات دوافع سياسية".

"إنه مجال للأسف لا يقع ضمن اختصاصنا ، ولكنه يستجيب لاعتبارات خارجة عن اختصاصنا. ولكن إذا كان علينا الالتزام بالقانون، فلا يوجد سبب موضوعي وقانوني لشطب عثمان سونكو من السجل الانتخابي".

تم شطب زعيم حزب PASTEF المنحل الآن من السجل الانتخابي بعد إدانته في يونيو بالسجن لمدة عامين بتهمة "إفساد الشباب، وبما أنه تمت تبرئته من التهم الجنائية التي اتهم بها بالفعل، فقد ندد بحكم المحكمة.

ووصف سونكو، المسجون منذ أواخر يوليو/تموز بتهم أخرى، مشاكله القانونية مرارا بأنها مكائد سياسية ضده.

ستنظر محكمة في داكار في 12 ديسمبر فيما إذا كان ينبغي إعادة المعارض السنغالي عثمان سونكو إلى القوائم الانتخابية ، والتي يعتمد عليها ترشيحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024 .

وفي 17 نوفمبر، ألغت المحكمة العليا في السنغال حكما صدر في أكتوبر/تشرين الأول، والذي أعاد سونكو إلى الترشح للانتخابات الرئاسية من خلال إلغاء شطبه من السجل الانتخابي بعد إدانته في فضيحة الرذيلة.

وقضت المحكمة بإعادة النظر في القضية من قبل محكمة داكار.

تم تحديد جلسة الاستماع «الخاصة» هذه في 12 ديسمبر الساعة 08:30 (بالتوقيت المحلي وتوقيت جرينتش)، وفقا لبيان صادر عن محكمة الاستئناف تلقته وكالة فرانس برس.

وقد شطب سونكو من السجل الانتخابي بعد إدانته في حزيران/يونيه بالسجن لمدة سنتين بتهمة الفجور في قاصر.

ويدين السيد سونكو هذه القضية وغيرها من القضايا المرفوعة ضده باعتبارها مكائد تهدف إلى إبعاده عن الانتخابات الرئاسية.

وتنفي السلطات أي تلاعب بالنظام القضائي.

إن إقالة سونكو تجعله غير مؤهل للانتخابات الرئاسية لعام 2024 إذا تم تأكيده. وقد أدى ذلك إلى معركة قانونية يقودها محاموه ضد الدولة، التي انخرطت في مواجهة مع الخصم لأكثر من عامين، مما أثار عدة حلقات من الاضطرابات المميتة.

وسجن سونكو في نهاية يوليو/تموز بتهم أخرى، بما في ذلك الدعوة إلى التمرد، وتكوين عصابة إجرامية فيما يتعلق بمشروع إرهابي، وتقويض أمن الدولة. كما أنه يطعن في هذه الاتهامات.

رفضت وزارة الداخلية السنغالية، قبول طلب اللجنة الانتخابية بإعادة السياسي المعارض عثمان سونكو إلى السجل الانتخابي وإصدار وثائق ضرورية له لترشيحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وردا على رسالة من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (سينا)، قالت المديرية العامة للانتخابات إنها "ليس لها اختصاص لاتخاذ أي إجراء بشأن السجل الانتخابي لا تحدد DGE من لديه هذه السلطة.

وكتبت اللجنة في رسالتها إلى المديرية العامة للانتخابات، أن سونكو يجب أن "يتمتع بوضعه كناخب مسجل في السجل الانتخابي مع جميع الحقوق المرفقة".

و شطب سونكو من السجل الانتخابي، مما يمنعه من المنافسة في الانتخابات الرئاسية.

وجادلت الحكومة بشكل أساسي بأن إدانة سونكو غيابيا في قضية نائب في يونيو/حزيران تبرر شطبه من السجل الانتخابي.

وندد سونكو، الذي يقبع في السجن منذ نهاية يوليو/تموز بتهم أخرى، بهذه القضايا ووصفها بأنها مؤامرات لإبعاده عن الانتخابات الرئاسية.

وأمر قاض في بلدة زيغينشور الجنوبية في 12 أكتوبر/تشرين الأول بفصل سونكو، وهو شخصية بارزة في الحياة السياسية في البلاد.

وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول، أمر قاض في زيغينشور (جنوب السنغال) بإعادة السيد سونكو، الشخصية المحورية في ملحمة سياسية وقانونية مضطربة وعنيفة مع الدولة التي ظلت تراقب السنغال لمدة عامين ونصف العام، إلى منصبه في القوائم.

ومع ذلك، رفضت وزارة الداخلية حتى الآن إصدار استمارات رسمية تمكنه من جمع كفالته، وهي خطوة ضرورية في تقديم ترشيحه.

وقالت في رسالتها إن الوكالة "تدعو المديرية العامة للانتخابات إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إتاحة استمارة الكفالة لممثل السيد عثمان سونكو في أقرب وقت ممكن".

وفي ردها، الذي نشر على الملأ، وأضافت المديرية العامة للإغاثة والتلفزيون، أنها لم تعط الاستمارات لممثلي سونكو لأنه لم يكن مدرجا في القوائم، وهو موقف أكدته المحكمة العليا في 6 أكتوبر/تشرين الأول.

ويراقب المجلس الوطني للانتخابات العملية الانتخابية ويشرف عليها، من التسجيل في القوائم إلى الإعلان المؤقت للنتائج وتنظم الانتخابات وزارة الداخلية.

ومع ذلك، اعترف متحدث باسم وكالة الأنباء الفرنسية لوكالة فرانس برس، بأن اللجنة لا تستطيع إجبار وزارة الداخلية على القيام بذلك.

ويوم الثلاثاء، طعن محامو سونكو في رفض إصدار استمارات كفالة له أمام محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا (إيكواس).

وقررت المحكمة الإقليمية منح نفسها مهلة حتى 6 تشرين الثاني/نوفمبر لتسوية أي نزاعات تتعلق بهذه القضية.

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