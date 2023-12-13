النيجر تقول إن جميع القوات الفرنسية ستغادر بحلول 22 ديسمبر

جميع الجنود الفرنسيين المنتشرين في النيجر كجزء من الحرب ضد الجهاديين سيغادرون البلاد بحلول 22 ديسمبر ، أعلن النظام العسكري الذي وصل إلى السلطة في انقلاب في نيامي، المرحلة الأخيرة من المغادرة التي بدأت في أكتوبر.

وقالت القوات المسلحة النيجيرية في بيان، إن بحلول 22 ديسمبر كانون الأول سيكون جميع الجنود الفرنسيين و(معداتهم) اللوجستية قد غادروا النيجر نهائيا".

ويأتي ذلك تتويجا لطلاق عميق بين فرنسا والنيجر منذ وصول الجنرالات إلى السلطة في نيامي في انقلاب في 26 يوليو تموز.

وسرعان ما طالبوا برحيل 1 جندي فرنسي تم نشرهم لمحاربة الجهاديين، ونددوا بالعديد من الاتفاقيات العسكرية الموقعة مع باريس.

وبعد مواجهة طويلة، وافقت فرنسا، وأعلن إيمانويل ماكرون أن الانسحاب سيكتمل بحلول نهاية العام.

والثلاثاء، ذكر الجيش النيجيري أن "عملية فض الاشتباك مع القوات الفرنسية مستمرة حتى الآن بطريقة منسقة وآمنة تماما".

"تم فك ارتباط 1 جنديا فرنسيا و 346٪" من المعدات اللوجستية "من حدودنا. حتى الآن، لم يبق سوى 80 جنديا فرنسيا على أراضينا، بما في ذلك 157 لوجستيا "، كما ورد في الخبر المفصل على محطة التلفزيون الوطنية في النيجر، تيلي ساهيل، مساء الثلاثاء.

غادرت أول قافلة من الجنود الفرنسيين البلاد في 10 أكتوبر.

- انهيار الشراكة -

منذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم، الذي تم عزله في مقر إقامته، كان الجنرالات الحاكمون في النيجر يقطعون تدريجيا العلاقات التي أقامها النظام المخلوع مع بعض الشركاء الغربيين.

في أوائل ديسمبر، أعلنت نيامي نهاية مهمتين أمنيتين ودفاعيتين مدنيتين وعسكريتين تابعتين للاتحاد الأوروبي في البلاد، تماما كما رحب الجيش الحاكم بوفد روسي.

وفي الوقت نفسه، ومنذ الانقلاب، تتعاون النيجر مع بوركينا فاسو ومالي، اللتين تخضعان أيضا للحكم العسكري. وتعاني الدول الثلاث من العنف الجهادي.

وبعد مالي العام الماضي، أعلنت بوركينا والنيجر أيضا في أوائل ديسمبر انسحابهما من منظمة G5 الساحل المناهضة للجهاديين، والتي تتكون الآن من موريتانيا وتشاد.

تعرضت النيجر لهجمات دامية في الأجزاء الغربية والجنوبية الشرقية من قبل جماعات تابعة للقاعدة والدولة الإسلامية.

- استمرار العقوبات الإقليمية -

وفي ختام قمة عقدت في أبوجا يوم الأحد، أبقت دول أخرى في غرب أفريقيا اجتمعت في إطار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على العقوبات الاقتصادية والمالية الشديدة المفروضة على النيجر بعد الانقلاب، مما يجعل تخفيفها مشروطا بشكل خاص ب "فترة انتقالية قصيرة".

وكانت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي في، التي حضرت القمة، في نيامي يوم الثلاثاء، على رأس وفد التقى برئيس وزراء النيجر المعين من قبل الجيش علي ماهامان لامين زين، وفقا لإذاعة النيجر.

بالإضافة إلى ذلك، ستقدم السفيرة الأمريكية الجديدة في النيجر، كاثلين فيتزغيبون، التي وصلت إلى نيامي في منتصف أغسطس، أوراق اعتمادها قريبا إلى السلطات، وفقا لوزير خارجية النيجر، باكاري ياو سانغاري، في أوائل ديسمبر.

من جانبها، دعت المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في النيجر يوم الثلاثاء إلى تخفيف العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على نيامي، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية الطارئة عبر بنين المجاورة.

وأعربوا عن أسفهم لأن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "تجاهلت نداءات" من المجتمع الإنساني "لضمان حصول المدنيين في النيجر على المساعدات الحيوية" ووفقا لهم، يحتاج أكثر من 4.3 مليون شخص إلى مساعدة عاجلة في النيجر.