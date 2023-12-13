كنيسة مارجرجس بسوهاج تستضيف فعاليات "تسبحة كيهك"

تستضيف الشهيد مارجرجس الروماني التابعة لمطرانية الاقباط في سوهاج، السبت المقبل، الفعاليات الرعوية "سهرة تسبحة كيهك" من خلال استضافة النشاط الروحي للأقباط الأرثوذكس بمناسبة نهضة صوم الميلاد المجيد، بدءًا من الساعة الرابعة عصراً.

ابرز المراسم الروحية بكنيسة مارجرجس

استهل الفعاليات بإقامة العشية، ثم صلاة رفع البخور الساعة الخامسة مساءً، يليها تسبحة نصف الليل السادسة مساءً حتى التاسعة والنصف، يترأس الفعاليات الآباء الكهنة واحبار الكنيسة.

تسبحة كيهك وصوم الميلاد



استهل الاقباط في ربوع الأرض خلال ى الفترة الماضية بنهضة صوم الميلاد المجيد من أيام، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير، بينما بدأت سهرة "كيهك" السبت الماضي.



مناسبات عاشتها الكنائس المصرية



عاشت الكنائس القبطية في ربوع مصر، الفترة الماضية، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.