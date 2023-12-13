أيوب الفونتي يكشف عن صعوبات تصوير فيلم "الغربان" ويؤكد بأنه الأضخم انتاجيًا

كشف الفنان الشاب أيوب الفونتي تفاصيل مشاركته في الفيلم الأضخم انتاجيًا "الغربان" مؤكدًا بأنهم على وشك الانتهاء من تصوير الفيلم قريبًا، مشيرًا بأنهم واجهوا الكثير من الصعوبات خلال تصويره خاصة بأن التصوير تم في أكثر من بلد عربي وأجنبي.

وأضاف أيوب الفونتي بأن فيلم الغربان يعود إلى فترة الأريعينات من القرن الماضي وبالأخص في عام 1942 خلال الحرب العالمية الثانية وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والتشويق، خاصة أحداث معركة رومل، مشيرًا بأن هذه المعركة التاريخية انتهت بهزيمة ساحقة للألمان، على أيدي الدول التي كانت تتحالف معها مصر.

وأوضح الفونتي بأن فيلم "الغربان" من يشارك في بطولته الفنان عمرو سعد والنجمة مي عمر، ومحمد علاء، وأسماء أبو اليزيد، وماجد المصري، عبد العزيز مخيون، صفاء الطوخي، وغيرهم نخبة من النجوم. ومن إخراج ياسين حسن.