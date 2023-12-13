فودة يصدق على جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بمحافظة جنوب سيناء للعام الدراسي 2023/ 2024

صدق خالد فودة محافظ جنوب سيناء على جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024 بمحافظة جنوب سيناء، ووفق الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبناء على مذكرة العرض من محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء وجاءت مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية وفق التالي:

الصف الرابع والخامس والسادس (رسمي وخاص) تبدأ من السبت الموافق 13 يناير 2024 وتنتهي الأربعاء 17 يناير 2024 لمدة خمسة أيام.

مدرسة الفصل الواحد الصف الثاني تبدأ من السبت الموافق 13 يناير 2024 وتنتهي الأحد 14 يناير 2024 لمدة يومين

مدرسة الفصل الواحد الصف الثالث تبدأ من السبت الموافق 13 يناير 2024 وتنتهي الإثنين 15 يناير 2024 لمدة ثلاثة أيام

مدرسة الفصل الواحد الصفوف الرابع والسادس تبدأ من السبت الموافق 13 يناير 2024 وتنتهي الثلاثاء 16 يناير 2024 لمدة أربعة ايام

مدرسة الفصل الواحد الصف الخامس تبدأ من السبت الموافق 13 يناير 2024 وتنتهي الثلاثاء 17 يناير 2024 لمدة خمسة ايام

مدرسة الصم وضعاف السمع الصف الرابع والسادس تبدأ من السبت الموافق 13 يناير 2024 وتنتهي الأربعاء 17 يناير 2024 لمدة خمسة أيام

مدرسة الصم وضعاف السمع الصف السابع والثامن سمعي تبدأ من السبت الموافق 13 يناير 2024 وتنتهي الأربعاء 17 يناير 2024 لمدة خمسة أيام

وجاءت مواعيد امتحانات المرحلة الإعدادية كالاتى :

الصف الأول والثاني الإعدادي (رسمي وخاص) تبدأ من السبت الموافق 13 يناير 2024 وتنتهي الأربعاء 17 يناير 2024 لمدة خمسة أيام.

الصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية) تبدأ من السبت الموافق 21 يناير 2024 وتنتهي الخميس 25 يناير 2024 لمدة خمسة أيام.

مدرسة الصم وضعاف السمع الصف الأول والثاني الإعدادي تبدأ من السبت الموافق 13 يناير 2024 وتنتهي الأربعاء 17 يناير 2024 لمدة خمسة أيام.

مدرسة الصم وضعاف السمع الصف الثالث (شهادة إعدادية) تبدأ من السبت الموافق 21 يناير 2024 وتنتهي الخميس 25 يناير 2024 لمدة خمسة أيام.

وجاءت مواعيد امتحانات المرحلة الثانوية وفق التالي :

الصف الأول الثانوي العام (رسمي وخاص) تبدأ من السبت الموافق 13 يناير 2024 وتنتهي الأربعاء 24 يناير 2024 لمدة عشرة أيام

الصف الثاني الثانوي العام (رسمي وخاص) تبدأ من الثلاثاء الموافق 13 يناير 2024 وتنتهي الإثنين 22 يناير 2024 لمدة ثمانية أيام

الصف الأول والثاني الثانوي صناعي (فني) تبدأ من الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 وتنتهي الأربعاء 17 يناير 2024 لمدة ثمانية أيام

الصف الأول والثاني الثانوي تجاري (فني) تبدأ من الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 وتنتهي الأربعاء 17 يناير 2024 لمدة ثمانية أيام

الصف الأول والثاني الثانوي زراعي (فني) تبدأ من الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 وتنتهي الأربعاء 17 يناير 2024 لمدة ثمانية أيام

الصف الثاني فندقي (فني ) تبدأ من الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 وتنتهي الأربعاء 17 يناير 2024 لمدة ثمانية أيام

الصف الأول فندقي (فني ) تبدأ من الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 وتنتهي الخميس 18 يناير 2024 لمدة تسعة أيام

مدرسة الصم وضعاف السمع الصف الأول سمعي (فني ) تبدأ من الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 وتنتهي الثلاثاء 16 يناير 2024 لمدة سبعة أيام

مدرسة الصم وضعاف السمع الصف الثاني سمعي (فني ) تبدأ من السبت الموافق 13 يناير 2024 وتنتهي الأربعاء 17 يناير 2024 لمدة خمسة أيام