بروتوكول تعاون بين جامعة الملك سلمان الدولية والغرفة التجارية بجنوب سيناء

شهدت الغرفة التجارية المصرية لمحافظة جنوب سيناء برئاسة محمد وحيد، توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة الملك سلمان الدوليه فرع شرم الشيخ وممثلها الاستاذ الدكتور تامر محمد عباس مدير فرع الجامعه وعميد قطاع العلوم الانسانية بتفويض من معالي الأستاذ الدكتور اشرف حسين رئيس الجامعة.

في إطار تدعيم مسيرة تنمية المجتمع وخدمة قطاع التجاري ودعم الشباب الخريجين الجدد لتخريج أجيالا مؤهله لسوق العمل وبناء على دور الغرفة التجارية المصرية بجنوب سيناء في إطار مسيرة تنمية المجتمع وخدمة القطاع التجاري ودعم الشباب الخريجين ولتخريج أيضا أجيالا مؤهله لسوق العمل وبناء على دور الجامعات الاهليه لاحداث نقلة نوعية في مستوي التعليم واكساب الطلاب خبرات كثيرة تؤهلهم لسوق العمل بحرفية مع التعمق في التجارب العمليه لتحاكي سوق العمل

ويهدف بروتوكول التعاون علي الأهداف الاتيه :-

1- تبادل الخبرات والاستشارات بين الغرفة التجارية المصرية لمحافظة جنوب سيناء وجامعة الملك سلمان الدوليه فرع شرم الشيخ لتعميق أوجه التعاون الأكاديمي والمجتمعي للاستثمار في طاقات شباب الجامعه والخريجين وطلابها للتنميه الحقيقية والمطلوبة علي أرض الواقع في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية.

2- تبادل المعرفة في مجالات الاهتمام المشترك والخبرات والاستشارات والمعلومات بين الغرفة التجارية لمحافظة جنوب سيناء والجماعه بهدف تعزيز وتأصيل التعاون الأكاديمي والمهني لتنمية قدرات ومهارات الطلاب لمواكبتهم لسوق العمل.

3- يشمل البروتوكول جميع مجالات التدريب (النظري_ الميداني) في مجالات سوق العمل في مقر الغرفة التجارية وطبقا لاحتياجات التجار وذلك بتوفير فرص توظيف لتخصصات الطلاب المتميزين في مجالات ( الإدارة - المحاسبة والمراجعة - سوق المال - التسويق - التسويق الرقمي - البيع وخدمة العملاء - العلاقات العامة - التمويل والقروض- التصدير والاستيراد)

واي مجالات أخري تتناسب مع تخصصات الطلاب ( بكلية العلوم الإدارية ) علي مستوي الفرق الدراسيه لجميع التخصصات.

4- يشمل البروتوكول المشاركه في تنظيم اللقاءات والتجمعات الخاصة بفرص التطوير المتنوعة.

5- إعداد الجامعه البرنامج التدريبية المختلفة التي تعمل على إعدادها ومنحها من قبل المختصين لديها والإشراف على تنفيذها والتي تتناسب مع الغرفة التجارية المصرية بجنوب سيناء والتي يمكن للغرفة أن تقدمها كأحدي خدماتها للسادة التجار منتسبي الغرفة ومنتفعيها.

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