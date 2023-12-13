الأنبا رافائيل يشهد "التسبحة الكيهكية" في الأزبكية غدًا

يشهد نيافة الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة، غدًا الخميس، فعاليات الروحية "التسبحة الكيهكية" بالتزامن مع نهضة صوم الميلاد المجيد، بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بمنطقة الأزبكية بدءًا من الساعة العاشرة مساءً.



أبرز المراسم المرتقبة في التسبحة بالأزبكية



يشارك في الفعاليات الآباء الكهنة واحبار الكنيسة ومن المقرر أن يتخلل اللقاء في الختام إقامة القداس الالهي وفق الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة مزامير من الكتاب المقدس الساعة السادسة صباحاً.



تسبحة كيهك وصوم الميلاد



استهل الاقباط في ربوع الأرض خلال ى الفترة الماضية بنهضة صوم الميلاد المجيد من أيام، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير، بينما بدأت سهرة "كيهك" السبت الماضي.



مناسبات عاشتها الكنائس المصرية



عاشت الكنائس القبطية في ربوع مصر، الفترة الماضية، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.