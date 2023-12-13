كنيسة مارمينا بفم الخليج تواصل أنشطة "كيهك"

التفاصيل

تواصل كنيسة الشهيد مارمينا الأثرية بمنطقة فم الخليج بالقاهرة، نشاطها الرعوي، غدًا الخميس، من خلال اقامة "التسبحة الكيهكية" بالتزامن مع نهضة صوم الميلاد المجيد، بدءًا من الساعة الخامسة مساءً.

تفاصيل اللقاء بكنيسة مارمينا



يترأس الفعاليات الآباء الكهنة واحبار الكنيسة ومن المقرر أن تستمر حتى إقامة القداس الالهي وفق الطقوس الأرثوذكسية في تمام الساعة التاسعة مساءً.



تسبحة كيهك وصوم الميلاد



استهل الاقباط في ربوع الأرض خلال ى الفترة الماضية بنهضة صوم الميلاد المجيد من أيام، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير، بينما بدأت سهرة "كيهك" السبت الماضي.

مناسبات وفعاليات..شهدتها الكنائس المصرية



تحرص الكنائس القبطية على إقامة فعاليات ومناسبات متنوعة تحاكي تاريخا عظيما واحتفلت خلال الفترة الماضية في ربوع مصر، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.