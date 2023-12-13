الانبا يوأنس يترأس "تسبحة كيهك" بكنيسة العذراء في الزيتون

يترأس نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، اليوم الاربعاء، الفعاليات الروحية وتسبحة شهر كيهك، بمقر كنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون، بدءا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الخامسة فجرًا.

يتخلل اللقاء اقامة الطقوس الأرثوذكسية روفع بخور عشية تستمر حتى اقامة القداس الإلهي بمشاركة خورس الشمامسة والآباء الكهنة آبناء الكنيسة القبطية في القطاع.

استهل الاقباط في جميع الإيبارشيات المصرية نهضة صوم الميلاد المجيد من أيام، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير، بينما بدأت سهرة "كيهك" السبت الماضي.

تحرص الكنائس القبطية على إقامة فعاليات ومناسبات متنوعة تحاكي تاريخا عظيما واحتفلت خلال الفترة الماضية في ربوع مصر، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.