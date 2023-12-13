بالأسماء .. ننشر نتيجة مسابقة "الرائد المثالي" بتعليم نجع حمادي

أعلن توجيه التربية الاجتماعية بإدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، نتيجة مسابقة الرائد المثالى علي مستوي الإدارة للعام الدراسي 2023/2024، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف وصابر عبد الحميد زيان مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، وتنفيذ أحمد محمد حسن موجه أول التربية الاجتماعية وهيئة مكتب توجيه التربية الاجتماعية بنجع حمادي.

المرحلة الابتدائية

وقال إمام عبد اللاه عضو مكتب توجيه التربية الاجتماعية بنجع حمادي، أن نتيجة المسابقة للمرحلة الابتدائية أسفرت عن فوز فاطمة محمد عبدالعزيز، مدرسة اللغات الابتدائية بالألومنيوم بالمركز الأول، وفاز بالمركز الثاني هناء محمد أمين مدرسة وحدة أولاد نجم بهجورة، بينما فاز بالمركز الثالث نجلاء علي أحمد، مدرسة النقراشي الابتدائية.

المرحلة الإعدادية

وأسفرت نتيجة المسابقة، للمرحلة الإعدادية عن فوز، هبة عبدالفتاح محمد مدرسة الشهيدة ميار الإعدادية بالمركز الأول، وفوز محمد عبدالغفار يوسف مدرسة الخليفة الأول الإعدادية بالمركز الثاني، بينما فاز بالمركز الثالث أسماء عزت بكرى مدرسة شركة السكر الإعدادية.

المرحلة الثانوية

بينما أسفرت نتيجة المسابقة للمرحلة الثانوية عام، وفني عن فوز، خالد أحمد محمد مدرسة الزخرفية بنين بالمركز الأول، وفوز موسى أحمد موسى مدرسة أنور السادات الثانوية بنات بالمركز الثاني، وفاز بالمركز الثالث أبو المجد محمد العامر مدرسة التجارة بنات بنجع حمادى.

من جانبه وجه الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، خالص الشكر والتقدير لجميع المعلمين المشاركين في المسابقة، والاخصائيين الاجتماعيين المسؤولين عن المسابقة، لجهودهم في إمداد زملائهم المتسابقين بالمعلومات اللازمة عن المسابقة، موجها شكره أيضا لمديري المدارس الفائزة، والمتسابقة لتقديمهم الدعم والتحفيز اللازمين للمتسابقين، للنهوض بمستوى العملية التعليمية والمشاركة الإيجابية في جميع المسابقات.