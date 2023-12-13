الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

توقيع الكشف الطبي على 142 مواطن بقرى المنيا

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي

شاركت مديرية التضامن الإجتماعى بالمنيا ، جمعية الأورمان فى تنظيم قافلة علاجية ، استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد (142) مريضا ،  ضمن المرضى غير القادرين بقرى الجزائر والسرارية ، والتوفيقيه ، وقلوصنا بمركز سمالوط ، بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالمنيا .

وأعلن ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالمنيا، أن تنظيم القافلة الطبية العلاجية المجانية ، تم وفق خطة مسحيه تستهدف كل العزب والنجوع ، بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالمنيا، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية ، وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر،  بلا عائل من أرامل وأيتام ، او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته .

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا ، مع تحمل الجمعية نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة ، الى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء ، مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب ،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج ، وكل ذلك بالمجان تمامًا .

وأشار إلى أن «الأورمان»، سعت على مدار السنوات الماضية ، إلى تقديم كافة أشكال الدعم للأشخاص غير القادرين ، والاسر الاولى بالرعاية، لافتًا ، إلى السعي من خلال تقديم الخدمات الطبية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية ، عبر تنظيم قوافل طبية موسعة ، تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الأشد احتياجا.

وقامت بإجراء مسح طبي وتنظيم قوافل طبية علاجية، بجميع قرى ومراكز محافظة المنيا ، ونجحت في توقيع الكشف الطبي على مايقرب من 43ألف مريضا، وإجراء 9776عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 5542نظارة طبية لغير القادرين.

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