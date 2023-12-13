توقيع الكشف الطبي على 142 مواطن بقرى المنيا

شاركت مديرية التضامن الإجتماعى بالمنيا ، جمعية الأورمان فى تنظيم قافلة علاجية ، استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد (142) مريضا ، ضمن المرضى غير القادرين بقرى الجزائر والسرارية ، والتوفيقيه ، وقلوصنا بمركز سمالوط ، بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالمنيا .

وأعلن ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالمنيا، أن تنظيم القافلة الطبية العلاجية المجانية ، تم وفق خطة مسحيه تستهدف كل العزب والنجوع ، بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالمنيا، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية ، وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر، بلا عائل من أرامل وأيتام ، او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته .

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا ، مع تحمل الجمعية نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة ، الى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء ، مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب ،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج ، وكل ذلك بالمجان تمامًا .

وأشار إلى أن «الأورمان»، سعت على مدار السنوات الماضية ، إلى تقديم كافة أشكال الدعم للأشخاص غير القادرين ، والاسر الاولى بالرعاية، لافتًا ، إلى السعي من خلال تقديم الخدمات الطبية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية ، عبر تنظيم قوافل طبية موسعة ، تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الأشد احتياجا.

وقامت بإجراء مسح طبي وتنظيم قوافل طبية علاجية، بجميع قرى ومراكز محافظة المنيا ، ونجحت في توقيع الكشف الطبي على مايقرب من 43ألف مريضا، وإجراء 9776عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 5542نظارة طبية لغير القادرين.