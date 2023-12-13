الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء من أرض المزرعة

الدواجن
الدواجن

أسعار الفراخ.. تشهد أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الاربعاء من أرض المزرعة، حالة من الاستقرار، باستثناء تراجع الحمراء، والتي سجلت نحو 81 جنيهًا، بينما سجلت الفراخ البيضاء نحو 59 جنيهًا في أرض المزرعة.

 

ورغم ما شهدته الأيام الماضية، من حالة تحسن ملحوظ في اسعار الفراخ اليوم لمختلف الأنواع في بورصة الدواجن اليوم، خلال تعاملات البيع والشراء، سواء على مستوى المزرعة أو محلات التجزئة بجميع الأسواق على مستوى الجمهورية، وكانت أسعار الدواجن للأنواع المختلفة، قد شهدت تباين ملحوظ، بسبب اختلاف الشركة المنتجة، ولكن أسعارها تراوحت للتجار تسليم المزرعة بين 59 جنيهًا و109 جنيهات.

 

وسبق أن أشارت شعبة الثروة الداجنة، في تقرير لها، إلى استمرارية التباين في اسعار الدواجن اليوم خلال تعاملات السوق بشكل ملحوظ، جاءت نظير الارتفاعات التي شهدتها خلال الفترة الماضية والتي ما زالت تؤثر عليها حتى الآن، وسجلت الدواجن اليوم بالسوق الأسعار التالية وفق آخر تقارير صادرة من بورصة الدواجن:

 

وفي هذا لاسياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن، كخدمه تقدمها الوفد بشكل لحظي وحصري لمتابعيها الذين يهتمون بالقيمة السعرية لمختلف السلع، لاسيما أسعار الثروة الداجنة، وجاءت اسعارها على النحو الاتي:

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أسعار الفراخ اليوم الأربعاء في الاسواق

الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في أرض المزرعة استقرارًا وصلت إلى 59 جنيهًا، ويعود ذلك نتيجة وفرة المعروض وضخ الدولة لكميات كبيرة من الدواجن المجمدة.

 

أسعار الفراخ الساسو

بينما تراجعت أسعار الدواجن الساسو لتباع بنحو 81 جنيهًا.

 

أسعار الفراخ البلدي

و جاءت أسعار الدواجن البلدي مستقرة لتباع بنحو 109 جنيهات.

 

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 58 جنيهًا عمر يوم.

 

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 32 جنيهًا عمر يوم.

 

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 45 جنيهًا عمر يوم بيور.

 

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 70 جنيهًا، عمر 15 يوم.

 

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 60 جنيهًا، عمر يوم.

 

وسجل سعر البط المولار البغال 55.5 جنيه عمر يوم.

 

وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 52 جنيهًا

 

وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 125 جنيهًا.

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