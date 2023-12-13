ضبط 263 عبوة دوائية مخالفة فى حملات تفتيشية بالشرقية

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن إدارة الخدمات بالمديرية شنت بالإشتراك مع شرطة المسطحات المائية بالشرقية، حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز أبوكبير.

أشار وكيل الوزارة، إلى أن هذه الحملات تأتي فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية، والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية قامت بالمرور على ٣ مراكز بيع أدوية غير مرخصة بمركز أبوكبير، وأسفرت عن ضبط ٢٦٣ عبوة لـ ٣٨ صنف ما بين أدوية مخالفة ومحظورة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وعدد ١٤ ألف جرعة تحصين منتهية الصلاحية.

وذكر إنه تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة، والتحفظ على الأدوية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.