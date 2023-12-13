الذهب يتراجع وسط ترقب لقرار الفيدرالي

شهدت أسعار الذهب العالمي، تراجعًا اليوم الأربعاء، لتسجل أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع مع ارتفاع الدولار قبيل قرار لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة ومؤشرات للسياسة النقدية في وقت لاحق اليوم.

وارتفع الدولار 0.2 بالمئة مقابل العملات المنافسة، مما يزيد من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وستصدر لجنة السياسة النقدية المعنية بتحديد أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي بيانا يحدد السياسة النقدية وقرار أسعار الفائدة الساعة 1900 بتوقيت غرينتش، يليه مؤتمر صحفي لرئيس البنك جيروم باول الساعة 1930 بتوقيت غرينتش.

ويتوقع المتعاملون على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق بين 5.25 و5.50 بالمئة هذا الأسبوع، كما يتوقعون بنسبة 75 بالمئة تقريبا خفض أسعار الفائدة في مايو، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لشركة CME.

كما يترقب المتعاملون في السوق اجتماعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا غدا الخميس.

التغير في الأسعار

هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1975.07 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0711 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 بالمئة إلى 1990.10 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، واصلت الفضة الخسائر للجلسة الثامنة وانخفضت 0.6 بالمئة إلى 22.62 دولار للأونصة وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 926.55 دولار والبلاديوم 0.7 إلى 972.95 دولار.

أسعار الذهب في مصراليوم:

عيار 24 يسجل 3189 جنيها.

عيار 21 يسجل 2800 جنيها.

عيار 18 يسجل 2391 جنيها.

الجنيه الذهب 22320 جنيها

انخفض الذهب لجلستين متتاليتين ليفقد 47 دولارا من قيمته ويتداول فوق مستوى الدعم 1975 دولارا للأونصة أمس قبل صعوده مرة أخرى، ليدخل في حالة من التذبذب والتداولات الهادئة مع انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية وتأثيرها في حركة الدولار وعلى الذهب بالتبعية.

وتداولت أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع تحت المستوى 2000 دولار للأونصة، وهو ما يزيد من فرص الهبوط مع وضع مستهدفات عند 1960 و 1930 دولارا للأونصة.