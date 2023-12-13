كنيسة مارمرقس تواصل نشاطها الرعوي بمناسبة " كيهك"

تواصل كنيسة القديسين ما رمرقس والبابا اثناسيوس التابعة لمطرانية الاقباط في سوهاج، نشاطها الروعي بمناسبة فترةى "كيهك وصوم الميلاد"، من خلال اقامة لقاء روحي، اليوم الأربعاء، بدءًا من الساعة الرابعة عصراً.





استهل الفعاليات بإقامة العشية، ثم صلاة رفع البخور الساعة الخامسة مساءً، يليها تسبحة نصف الليل السادسة مساءً حتى التاسعة والنصف، يترأس الفعاليات الآباء الكهنة واحبار الكنيسة.



احتفل الاقباط في جميع الإيبارشيات المصرية ببدء صوم الميلاد المجيد الاسبوع الماضي، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير المقبل.



عاشت الكنائس القبطية في ربوع مصر، الفترة الماضية، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.