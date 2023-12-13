خلافات أسرية .. طالب يسطر نهاية حياته بقرص لحفظ الغلال بالبلبنا

استقبل مستشفى البلينا المركزي طالب في الثامنة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصابًا بحالة تسمم إثر تناوله قرص لحفظ الغلال حال تواجده بالمنزل بسبب خلافات أسرية وتوفي عقب وصوله وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود إشارة من مستشفى البلينا المركزي لمركز شرطة البلينا بوصول "جمال . ع . ع" 18 طالب ومقيم دائرة المركز مصاباً بحالة تسمم إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال وتوفـي عقب وصوله .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال كل من :- والدته "بسمة . ف . ح . س" 41 سنة ربة منزل وعمه "عنتر . ع . ح . ا" 55 سنة عامل ومقيمان بذات الناحية قررا بأنه أثناء تواجد نجلها المذكور بالمنزل تناول قرص لحفظ الغلال مما أدي لإصابته ووفاته بسبب خلافات اسرية ونفيا الشبهه الجنائية .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .