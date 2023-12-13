محافظ أسوان: الأهالي صنعوا ملحمة وطنية في الانتخابات الرئاسية

قدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الشكر لجميع فئات وأطياف أهالى أسوان، الذين أظهروا مدى وعيهم ووطنيتهم خلال أيام الانتخابات الثلاث من خلال التوافد والمشاركة بكثافة للإدلاء بأصواتهم وظهور المحافظة بالشكل الحضاري.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن مواطنى المحافظة صنعوا خلال أيام الإنتخابات الرئاسية ملحمة وطنية، وتلاحم وتماسك الجميع من أجل استكمال مسيرة التنمية وبناء الدولة المصرية الحديثة والحفاظ علي أمنها واستقرارها، مشيدًا بكافة الجهات القضائية والأمنية التى أشرفت وساهمت فى إتمام العملية الانتخابية بشكل مشرف وأظهرت مصر بصورة إيجابية ومشرفة أمام العالم أجمع.