قمر جماد الآخر يُزين سماء مصر الليلة

قال الدكتور أشرف تادروس، رئيس المعهد القومي للبحـوث الفلكية والجيـوفيـزيقية السابق، إن الليلة تشهد ميلاد القمر الجديد " محاق جماد الآخر"، ولن يكون مرئيًا في السماء طوال الليل اليوم الاربعاء إيذانا ببدء ميلاد القمر الجديد.

وأضاف تادروس، يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها تمامًا فيكون وجهه المضيئ مواجهًا للشمس ووجهه المظلم مواجهًا للأرض، وتعتبر هذه الليلة هي أفضل الليالي الليلاء خلال الشهر عموما والتي يفضلها الفلكيون كثيرا لرصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة.

وتابع، رئيس المعهد القومي للبحـوث الفلكية والجيـوفيـزيقية السابقة، ليس هناك علاقة بين حركة الاجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك بل من التنجيم، فهو من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه فلو كان التنجيم علمًا لكنا نحن الفلكيين أولى الناس بدراسته.

وأفاد، مشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، والظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض ، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلي الشمس عموما بالعين المجردة يضر العين كثيرًا.

ويعد شهر جماد الاخر هو السادس في التقويم الهجري، ويسبق شهر رجب.

سُمي بذلك نظرًا لان الماء يتجمد فيه نظرًا لشدة البرد القارس.

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