موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر2023

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023.. يكثف ملايين الموظفين بالجهاز الإداري للدولة البحث عن مرتبات شهر ديسمبر 2023، حيث يبدأ صرف المرتبات في 66 وزارة وهيئة حكومية يوم 24 ديسمبر 2023، ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2023.

الحد الأدنى لأجور شهر ديسمبر2023

الدرجة العالية أو ما يعادلها نحو 9000 جنيه.

درجة المدير العام أو ما يعادلها نحو 7500 جنيه.

الدرجة الأولى أو ما يعادلها ستتقاضى 7000 جنيه.

الدرجة الثانية أو ما يعادلها ستتقاضى 6000 جنيه.

الدرجة الثالثة أو ما يعادلها ستتقاضى 5500 جنيه.

الدرجة الرابعة أو ما يعادلها ستتقاضى 5000 جنيه.

الدرجة الخامسة أو ما يعادلها ستتقاضى 4500 جنيه.

الدرجة السادسة أو ما يعادلها ستتقاضى 4000 جنيه.

زيادة الحد الأدنى للأجور

جدير بالذكر قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة الحد الأدنى للأجور في شهر سبتمبر 2023 الماضي، ليصبح 4 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة.