أبرز مباريات اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة

تقام مباريات مهمة اليوم الأربعاء منها بدوري أبطال أوروبا ونهاية دور المجموعات بالجولة الأخيرة، حيث ستكون هناك عدة مباريات هامة.

وأبرز تلك المباريات، هي التي ستشهدها المجموعة السادسة، بين نيوكاسل وميلان وباريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.

مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

لايبزيغ × يونغ بويز، 08:45 بتوقيت السعودية. beIN Sports HD 3.

النجم الأحمر × مانشستر سيتي، 08:45 بتوقيت السعودية. beIN Sports HD 2.

أتلتيكو مدريد × لاتسيو، 11:00 بتوقيت السعودية. 4 beIN Sports HD.

سيلتك × فينورد روتردام، 11:00 بتوقيت السعودية. 6 beIN Sports HD

رويال أنتويرب × برشلونة، 11:00 بتوقيت السعودية. beIN Sports HD 3.

بورتو × شاختار دونيتسك، 11:00 بتوقيت السعودية. 5 beIN Sports HD.

نيوكاسل يونايتد × ميلان، 11:00 بتوقيت السعودية. 2 beIN Sports HD.

بروسيا دورتموند × باريس سان جيرمان، 11:00 بتوقيت السعودية. beIN Sports HD 1.