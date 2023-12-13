دراسة تحذر من العمل ليلا: احترسوا من «عوارض خطيرة»

توصلت دراسة حديثة إلى أن العاملين في المناوبات الليلية بشكل دائم، ربما يواجهون عوارض صحية خطيرة.

خلصت الدراسة، التي أعدها علماء من بلجيكا وهولندا، إلى أن شخصا واحدا من كل 10 أشخاص يعملون من المناوبات الليلية، يكون مهددا بالمعاناة من عوارض خطيرة، وهذا بعد فحصهم بيانات 37 ألفا و662 عاملا.

وكشف ماريك لانسيل، المشارك في الدراسة، أن النتائج أظهرت أن العاملين في الورديات الليلية معرضون للمعاناة من اضطراب النوم بخلاف الاكتئاب، وكذلك مشكلات صحية منها السرطان والسكري.

وتمثلت اضطرابات النوم التي حددها العلماء في الأرق، واضطرابات الحركة المرتبطة بالنوم، والباراسومنيا، وفرط النوم، واضطرابات التنفس المرتبطة بالنوم، واضطرابات إيقاع النوم والاستيقاظ.

نوهت الدراسة بأن تأثيرات العمل في المناوبات الليلية يظهر بشكل أكبر على العاملين ممن يحملون شهادات تعليمية منخفضة.