الاستخبارات الأمريكية تكشف خسائر الجيش الروسي في حرب أوكرانيا

قدّرت أجهزة الاستخبارات الأمريكية عدد الجنود الروس الذين قتلوا أو جرحوا منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022 بـ 315 ألف جندي، بحسب ما أفاد مصدر برلماني أمريكي وكالة «فرانس برس»، أمس الثلاثاء.

كما بلغت خسائر روسيا في العتاد بحوالي 2200 دبابة من أصل 3500 كانت تملكها قبل بدء الحرب، وورد هذا الرقم في وثيقة رفعت عنها السرية وأحيلت على الكونجرس.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أكد أن كييف تعتمد على الولايات المتحدة، وأن تأخير المساعدات العسكرية يعد تحقيقًا لأحلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.