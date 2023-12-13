الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

سريعة التحضير| طريقة عمل صينية دجاج بالخضار في الفرن

صينية دجاج في الفرن
صينية دجاج في الفرن

صينية دجاج بالخضار من الوصفات السريعة والصحية، حيث تحتوي علي العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة للجسم، لذا نقدم لك طريقك تحضيرها بالخطوات في المنزل.

 

صينية دجاج بالخضار

طريقة عمل صينية دجاج بالخضار في الفرن

المقادير

- الدجاج : دجاجة (منظفة ومقطعة) 

- الفطر : كوب (طازج ومقطع أنصاف) 

- زبادي : كوب 

- الماء : نصف كوب 

- الكوسا : 4 حبات (مقطعة مكعبات) 

- الجزر : 3 حبات (مقطع دوائر) 

- البطاطس : 2 حبة (كبيرة ومقطعة مكعبات) 

- الثوم : فصّان (مهروس) 

- البصل : 1 حبة (مقطع شرائح) 

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة 

- الكاري : ملعقة صغيرة 

- ملح : ملعقة صغيرة 

- سبع بهارات : ملعقة صغيرة 

- الكركم : نصف ملعقة صغيرة 

- الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة 


طريقة التحضير

في وعاء، اخلطي الزبادي مع الكركم، والملح، والبهارات السبعة، والثوم، وزيت الزيتون، والكاري، والزنجبيل حتى تتجانس المكونات.

أضيفي الدجاج إلى التتبيلة واخلطي جيداً، ثم اتركيه جانباً لحوالي ساعة حتى يتشرب الدجاج التتبيلة.

حضري صينية فرن وضعي بها الدجاج مع التتبيلة، ثم وزعي البطاطس، والبصل، والجزر، والكوسا، والفطر، حول الدجاج.

أضيفي الماء للصينية، ثم غطّيها بورق القصدير.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي ساعة حتى تنضج تماماً.

ارفعي ورق القصدير وحمّري صينية الدجاج بالخضار وقدميها ساخنة.

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