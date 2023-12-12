تناول الأسماك في مرحلة الطفولة المبكرة يحمي من مرض خطير.. أطباء يوضحون

أثبتت دراسة أجنبية حديثة إن إضافة الأسماك إلى النظام الغذائي للأطفال، وتناولها مرة واحدة على الأقل في الأسبوع قد تحميهم من تأخر النمو العصبي.

فوائد الأسماك للأطفال

ووفقًا لما ذكره موقع Medical Express، إن التأثير الإيجابي لاستهلاك الأسماك على النمو العصبي تم معرفته من خلال الميكروبيوم لدى الطفل، فبينما ترتبط بعض حالات النمو العصبي بالوراثة، تشير الأدلة الناشئة إلى أن العوامل البيئية والمحددات الاجتماعية للصحة قد تتفاعل مع الجينات من أجل التأثير على النمو العصبي.

فوائد الأسماك للأطفال

وقام باحثو الدراسة بتقييم تغذية 142 رضيعًا في عمر 6 و12 شهرًا باستخدام المسح الثاني لممارسات تغذية الرضع، كما قاموا أيضًا بجمع عينات من لعاب الأطفال الرضع عند عمر 6 أشهر وقاسوا مستويات نشاط البكتيريا المختلفة داخل العينات.