الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دوري الأبطال..مانشستر يونايتد يتعادل سلبيًا مع بايرن ميونخ في الشوط الأول

مانشستر يونايتد وبايرن
مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من لقاء مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ الذي يجمع بينهما حاليا على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .
 

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تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام بايرن ميونخ

خاض مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: شو - فاران - مجواير - دالوت.

خط الوسط: إمرابط - مكتوميناي - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: جارناتشو - أنتوني - هويلاند.
 

فيما جاء تشكيل بايرن ميونخ المباراة بالتشكيل الأتي..
حراسة المرمى: نوير.

خط الدفاع: مزراوي - أوبيميكانو - كيم - ديفيز.

خط الوسط: جوريتسكا - كيميتش - موسيالا.

خط الهجوم: كومان - سانيه - كين

ويحتل بايرن ميونيخ صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، بينما يأتي المان يونايتد في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

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