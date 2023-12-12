أنتوني يقود مانشستر يونايتد أمام بايرن ميونخ

أعلن الجهاز الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي بقيادة المدرب الهولندي إيريك تين هاج، عن تشكيل الشياطين الحمر الرسمي لمواجهة بايرن ميونخ، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة مانشستر يونايتد أمام بايرن ميونخ في العاشرة من مساء اليوم، في المباراة التي يستضيفها ملعب "أولد ترافورد".

تشكيل مانشستر يونايتد أمام بايرن ميونخ

حراسة المرمى: أونانا.

الدفاع: شو، فاران، مجواير، دالوت.

خط الوسط: إمرابط، مكتوميناي، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: جارناتشو، أنتوني، هويلاند.

وكان بايرن ميونخ قد ضمن الصعود للدور المقبل من بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي، حيث جاء في المركز الأول برصيد 13 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الرابع بـ 4 نقاط.

فيما يحل كوبنهاجن في وصافة المجموعة بـ 5 نقاط، وجلطة سراي ثالث الترتيب بنفس الرصيد 5 نقاط.