"الأطفال و السيدات" كلمة السر في مشاركة الأسرة المصرية بالانتخابات الرئاسية

قبيل الساعات الأخيرة من غلق صناديق الاقتراع في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، العديد من أهالي مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية الأدلاء بأصواتهم، بأصطحاب أطفالهم داخل اللجان لاجراء عملية التصويت.

و واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية متابعته اللحظية للمشهد الانتخابي من خلال مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة ، بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والجهات المعنية .

كما قامت الاسرة بعملية التصويت و اصطحاب اطفالهم داخل اللجان لالتقاط الصور التذكارية، و كان من بين هؤلاء :- ندا و فريدة و نور ابراهيم المليجي، و الذين قاموا بالاحتفال داخل مدرسة الشهيد احمد السرسي بشبين الكوم، احتفالا بالعرس الديمقراطي.



حيث اطمئن المحافظ من خلال الشبكة الوطنية الموحدة على سير العملية الانتخابية والحالة العامة للجان ومدى الإقبال ونسب وحجم مشاركة الناخبين في الإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطى والاستحقاق الانتخابي الذي تشهده الدولة المصرية ، مؤكدا أن العملية الانتخابية تسير بهدوء وبدون أى معوقات وفي أجواء من الفرحة والاغانى الوطنية بشتى أنحاء المحافظة بما يعكس وعى الشعب المنوفي وحرصه على المشاركة في العرس الانتخابي إدراكا منه بأن مشاركته لها دور إيجابي وفعال في مسيرة الوطن الديمقراطية وصنع وطن أفضل.



وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار توفير كافة التسهيلات والدعم اللوجيستي اللازم على مستوى اللجان الانتخابية لتسهيل عملية الاقتراع أمام الناخبين وخاصة خلال الفترة المسائية .