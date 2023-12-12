منها النزيف و فقدان الشهية.. العلامات المبكرة لسرطان المبيض

غالبًا ما يحدث تطور سرطان المبيض دون أن يلاحظه أحد من قبل الضحايا، حيث يتم الخلط بين مظاهره وبين آلام البطن الشائعة وغير الضارة.

ويجب أن نتذكر أن الأمراض الخبيثة غالبًا ما تكون مقنعة كأعراض لأمراض عادية غير ضارة، وذكرت صحيفة روسيسكايا غازيتا أن سرطان المبيض له أيضًا أعراض غير محددة، والتي غالبًا ما يتم تجاهلها باعتبارها شيئًا تافهًا، لإنه يختبئ وراء ما يبدو أنه إزعاج غير ضار في البطن.

ونادرًا ما يسبب سرطان المبيض في المراحل المبكرة أعراضًا ملحوظة، وقد يظهر السرطان في المراحل المتأخرة بعض العلامات غير المحددة، ولهذا السبب غالبًا ما يتم الخلط بينه وبين المشكلات الأكثر شيوعًا والحميدة مثل الإمساك أو متلازمة القولون العصبي.

مثل أي سرطان، من المهم اكتشاف الأورام الخبيثة في المبيض في مرحلة مبكرة وإذا بدأت في الانتشار إلى الحوض والبطن، فقد لا يكون العلاج فعالا.

ما هي العلامات المبكرة لسرطان المبيض :

الشعور بالانتفاخ

فقدان الشهية، وتغيرات في حاسة التذوق عند تناول الطعام، وظهور طعم غير سار في الفم.

الرغبة الملحة في التبول، والشعور بالضغط في المثانة، وكثرة التبول.

آلام الظهر.

فقدان الشهية، والشبع لفترة طويلة.

النزيف (بين فترات الدورة الشهرية، بعد الجماع أو بعد انقطاع الطمث).

نمو غير عادي للشعر.

زيادة التعب.

تضخم البطن.