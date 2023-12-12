العاهلان الأردني والإسباني يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة

التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في مدريد، اليوم الثلاثاء، الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، في إطار الجهود المبذولة لحشد الدعم الدولي لوقف إطلاق النار في غزة.

وأكد الملك عبدالله الثاني، خلال اللقاء ضرورة بذل كل الجهود للضغط باتجاه حماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بشكل مستدام.

وحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية المأساوية التي يعيشها أهل غزة، داعيا المجتمع الدولي للتحرك لفك الحصار المفروض، وعدم إعاقة عمل المنظمات الإغاثية الدولية أثناء تأدية مهامها.

وتطرق اللقاء، طبقا لبيان الديوان الملكي، إلى سبل تمتين العلاقات الأردنية الإسبانية، وتوسيع فرص التعاون بينهما، بما يحقق مصالحهما المشتركة.