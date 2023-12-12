وزير الاتصالات الفلسطيني: مواطنو غزة يفضلون الاستشهاد عن التهجير (فيديو)

قال الدكتور إسحق سدر، وزير الاتصالات الفلسطيني، إن المواطن الفلسطيني في غزة يتمسك بأرضه وترابه، ويفضل الاستشهاد على أن يكون نازحا في أي بقعة من بقاع الأرض، مشيرا إلى أن الاحتلال يواصل جرائمه في ظل عدم تطبيق القوانين الإنسانية.

وأضاف وزير الاتصالات الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في ارتكاب جرائم واستكمالها بعد أن أوهم المواطنين في قطاع غزة بأن الجنوب والوسط هي أماكن آمنة، واليوم يشهد المزيد من الجرائم التي يرتكبها بحق النازحين من المناطق الشمالية إلى المناطق الوسطى والجنوبية ويستمر في الإمعان بالضغط على أبناء الشعب الفلسطيني للمغادرة والنزوح عن قطاع غزة.

الأراضي الفلسطينية شهدت إضراباً كاملاً

وأشار وزير الاتصالات الفلسطيني إلى أن كل الأراضي الفلسطينية شهدت إضراباً كاملاً، كما أنه في بقية أنحاء العالم كانت هناك حركات ضد الفيتو الأمريكي الذي اسْتُخْدِم في آخر جلسة بمجلس الأمن، الذي دعا فيه الأمين العام للأمم المتحدة لفرض هدنة إنسانية لكنه تصادم بواقع الفيتو الأمريكي.

وأكدت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا اليوم /الاثنين/ أن جهود الإغاثة لقطاع غزة "ما كانت لتتم من دون حكومة مصر وسخاء الشعب المصري الذي ساهم بنصف إجمالي المساعدات".

جاء ذلك تعقيبا من الممثلة المقيمة خلال مشاركتها في الزيارة الميدانية لوفد مجلس الأمن إلى العريش ورفح والتي تنصب على إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

واستمع وفد مجلس الأمن إلى إحاطة من المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليبو لازاريني والمنسقة الإنسانية المقيمة للأمم المتحدة في فلسطين لين هاستينجز.

وتفقد وفد مجلس الأمن عملية الاستجابة الإنسانية للأزمة في غزة ، بما في ذلك الجهود التي يقودها الهلال الأحمر المصري ومؤسسات الحكومة المصرية بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة.

وكان محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة قد استقبل الوفد عقب وصوله إلى مطار العريش الدولي ، حيث استعرض معه الجهود التي قامت بها مصر في استقبال وإرسال المساعدات إلى قطاع غزة ، وأبلغه بأن مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية.