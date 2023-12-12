تزاحم للمواطنين بلجان الاقتراع في المنيل ومصر القديمة قبل غلق اللجان بساعتين

يستمر المواطنون حتى الان القدوم الى اللجان الانتخابية بمنطقتي المنيل ومصر القديمة وذلك للإدلاء بأصواتهم في أخر أيام الانتخابات الرئاسية، وقبل غلق اللجان بساعتين.

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جاء ذلك وسط تكثيف أمني مشدد من قبل قوات الشرطة لتأمين سير العملية الانتخابية وتحسبا لاندلاع أي أعمال شغب قد تعكر صفو الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية 2024



يذكر أنه تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام منذ الاحد حتى اليوم الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

تزاحم للمواطنين بلجان الاقتراع بمنطقتي المنيل ومصر القديمة قبل غلق اللجان بساعتان

تزاحم للمواطنين بلجان الاقتراع بمنطقتي المنيل ومصر القديمة قبل غلق اللجان بساعتان

تزاحم للمواطنين بلجان الاقتراع بمنطقتي المنيل ومصر القديمة قبل غلق اللجان بساعتان

تزاحم للمواطنين بلجان الاقتراع بمنطقتي المنيل ومصر القديمة قبل غلق اللجان بساعتان

تزاحم للمواطنين بلجان الاقتراع بمنطقتي المنيل ومصر القديمة قبل غلق اللجان بساعتان

تزاحم للمواطنين بلجان الاقتراع بمنطقتي المنيل ومصر القديمة قبل غلق اللجان بساعتان

تزاحم للمواطنين بلجان الاقتراع بمنطقتي المنيل ومصر القديمة قبل غلق اللجان بساعتان



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد انتهت من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.