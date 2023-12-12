مسيرة حاشدة لإدارة شباب ابوتشت للمشاركة في انتخابات الرئاسة

قاد أنور محمد صدقي ابوعايد مدير عام إدارة شباب ابوتشت و احمد عيسى وكيل الإدارة ورؤساء الأقسام بالإدارة وموظفين الادارة ومديري المراكز وموظفين المراكز وفرق الجوالة والكشافة بالإعلام والاغاني الوطنية، مسيرة حاشدة لحث كل فئات المجتمع للنزول والمشاركة في العرس الانتخابي لانتخابات رئاسة الجمهورية. حيث بدأت المسيرة من امام إدارة شباب ابوتشت وجابت شوراع ابوتشت مرورا بلجنة مدرسة عمربن الخطاب ولجنة الثانوية بنات.

وثمن محمد عبدالرحيم مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، علي اهتمام القيادة السياسية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشباب فهم جيل المستقبل.

وفي نفس السياق صرح محمد عبدالرحيم مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، علي النقلة التي شهدتها مراكز الشباب من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة وحث الشباب علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية وان، ذلك حق دستوري يكفله الدستور.

وقال انور محمد صدقي مدير عام إدارة شباب ابوتشت علي دعم القيادة السياسية للشباب من خلال المبادرات الشبابية.

وذلك من خلال الانتخابات الإلكترونية نموذج محاكاة مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وتشجيع الشباب للخروج للادلاء في عميلة التصويت لانتخابات رئاسة الجمهورية وعدم التخاذل لهذا الحق الدستوري.

وأشاد أحمد عيسى وكيل الإدارة بدور الدولة المصرية والقيادة السياسية بما تبذله في كافة القطاعات والمجالات وعلي كل الاصعدة الداخلية والخارجية، وعلي الشباب الوقوف خلف قيادتهم الحكيمة الرشيدة لما يحاك من مخططات واجندات لهدم الدولة والنيل من مؤسساتها.

واشار رجب عبداللاه مسؤل خدمات الشباب بالادارة علي المشروعات العملاقة التي تشهدها الدولة المصرية والانجازات التي تحققت، ودعم القيادة السياسية لدور المرأة المصرية وتمثيلها في كافة القطاعات وايضا الاهتمام بذوي الهمم والقدرات الخاصة وتمثيلهم أيضا في قطاعات الدولة.