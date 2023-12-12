رئيس وأعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات شمال الشرقية يدلون بأصواتهم

أدلى المستشار سلامه سالم جاب الله، رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بمراكز شمال الشرقية، واعضاء اللجنة، بصوتهم فى الانتخابات الرئاسية، في اللجنة الفرعية رقم ٥٤ ومقرها مدرسة الثانوية العسكرية بمدينة ههيا.

وقد قام رئيس اللجنة يرافقه أعضاء اللجنة كل من: المستشار عيد ناصف عبد السميع، والمستشار يسري مدني، والمستشار يوسف الديب، والمستشار طارق عبدالحميد، بتفقد عددًا من اللجان للإطمئنان على حسن سير العملية الانتخابية، وسير العمل في اللجان وانتظام عملية الاقتراع دون وجود معوقات.

وقام اعضاء اللجنة بتفقد كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة المتوافدين على اللجان للانتخاب، والاطمئنان على توفير احتياجاتهم وتيسير عملية التصويت لهم.

ويبلغ إجمالى من لهم حق التصويت بجنوب وشمال الشرقية 4 ملايين و699 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزًا انتخابيًا، تستوعب 25 لجنة عامة و1016 لجنة فرعية .