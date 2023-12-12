قبل إغلاق باب التصويت بساعتين اقبال كبير للناخبين علي اللجان الانتخابية لمحافظة الاسماعيليه



شهدت اللجان الانتخابية علي مستوي محافظة الإسماعيلية قبل إغلاق باب التصويت بساعتين زحام وخاصة لجان مركز ومدينة التل الكبير ولجان قري القصاصين

وايضا ذادت الاعداد بكثافة امام لجان قرية النصر. وأبو خليفة بمركز ومدينة القنطرة غرب

وفي لجنة مدرسة الزعيم جمال عبد الناصر بالمدينة الجديدة بمركز ومدينة القنطرة شرق مازالت لجنة المغتربين تستقبل طلاب جامعة سيناء فرع القنطرة وايضا عمال شرق التفريعة وذالك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

كما تشهد لجنة قرية جلبانة إقبالا كبير من مزارعي قري شرق القناة وأكد الجميع أنهم حريصون علي المشاركة في تلك الانتخابات لانها اهم استحقاق انتخابي



وفي السياق نفسة شهدت اللجان الانتخابية تواجد الفرق الطبية التابعة للرعاية الصحية للتأمين الصحي الشامل وذالك لتوقيع الكشف الطبي للأمراض المزمنة وإجراء تحاليل وظائف الكلي وقياس السكر والضغط

وعلي الجانب التنفيذي قام رؤساء المراكز والمدينة بالمرور علي اللجان الانتخابية مؤكدين علي ضرورة المشاركة من الجميع