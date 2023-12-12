مسيرة وطنية لجامعة دمنهور إلي اللجان الإنتخابية

نظمت جامعة دمنهور مسيرة طلابية حاشدة من مختلف كليات الجامعة بمشاركة عمداء ووكلاء الكليات و أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و العاملين ،ومشاركة خاصة لذوى الهمم بجامعة دمنهور تحت رعاية الدكتورإلهامى ترابيس رئيس الجامعة و تنظيم أسرة " طلاب من أجل مصر " .

جاءت هذه المسيرة تعبيرا عن إرادة الشعب المصرى النافذة لإختيار قيادته وذلك من خلال المشاركة الكثيفة و الفعالة التى تشهدها لجان الإنتخابات الرئاسية التى تعد ملحمة وطنية يسطرها الشعب المصرى بمختلف أطيافه من شباب و سيدات و كبار السن وذوى الهمم ، وذلك فى إطار الدور الفعال الذى قامت به الجامعة لرفع مستوى التوعية لأبنائها الطلاب حرصا على حقهم الإنتخابى و الدستورى وذلك من خلال الندوات و المؤتمرات التى عقدتها الجامعة بمختلف كلياتها ..

و أعرب الدكتور إلهامى ترابيس رئيس جامعة دمنهور ، عن سعادته البالغة بما يقدمه طلاب الجامعة منذ الساعات الأولى للعملية الإنتخابية معبرين عن وعيهم المجتمعى ومدى إدراكهم لحجم التحديات الداخلية و الإقليمية التى تشهدها الدولة المصرية فى هذه اللحظات الحاسمة و التفاعل مع مطالب المرحلة القادمة لرسم خارطة المستقبل .