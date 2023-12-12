الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

مسيرة وطنية لجامعة دمنهور إلي اللجان الإنتخابية

جانب من المسيرة
جانب من المسيرة

نظمت جامعة دمنهور مسيرة طلابية حاشدة من مختلف كليات الجامعة بمشاركة عمداء ووكلاء الكليات  و أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و العاملين  ،ومشاركة خاصة لذوى الهمم بجامعة دمنهور تحت رعاية الدكتورإلهامى ترابيس رئيس الجامعة و تنظيم أسرة " طلاب من أجل مصر " .

جاءت هذه المسيرة تعبيرا عن إرادة الشعب المصرى النافذة لإختيار قيادته وذلك من خلال المشاركة الكثيفة و الفعالة التى تشهدها لجان الإنتخابات الرئاسية التى تعد ملحمة وطنية يسطرها الشعب المصرى بمختلف أطيافه من شباب و سيدات و كبار السن وذوى الهمم ، وذلك فى إطار الدور الفعال الذى قامت به الجامعة لرفع مستوى التوعية لأبنائها الطلاب حرصا على حقهم الإنتخابى و الدستورى وذلك من خلال الندوات و المؤتمرات التى عقدتها الجامعة بمختلف كلياتها ..

و أعرب الدكتور  إلهامى ترابيس رئيس جامعة دمنهور ، عن سعادته البالغة بما يقدمه طلاب الجامعة منذ الساعات الأولى للعملية الإنتخابية معبرين عن  وعيهم  المجتمعى ومدى إدراكهم لحجم التحديات الداخلية و الإقليمية التى تشهدها الدولة المصرية فى هذه اللحظات الحاسمة و التفاعل مع مطالب المرحلة القادمة لرسم خارطة المستقبل .

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