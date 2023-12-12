يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي بث مباشر اليوم في كأس العالم للأندية

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي بث مباشر اليوم في كأس العالم للأندية، تعتبر هذه المشاركة اتحاد جدة هي الثانية له في بطولة كأس العالم للأندية، بعد أن شارك في نسخة 2005، حيث مثل قارة آسيا حينها، ونجح في احتلال المركز الرابع.

وحال تخطي اتحاد جدة عقبة أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، سيصطدم بالأهلي بطل أفريقيا، في مباراة الدور الثاني، يوم الجمعة المقبل الموافق 15 ديسمبر الجاري.

على الجانب الآخر، يخوض فريق أوكلاند سيتي البطولة، متسحلًا بخبراته الطويلة في المشاركة بها، حيث يعد الأكثر ظهورًا بواقع 10 مرات، إلى جانب استهدافه تحقيق البطولة، وتحقيق نسخة أفضل من 2014 حيث احتل المركز الثالث حينها.

يفتتح فريق الاتحاد السعودي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية حين يستضيف أوكلاند النيوزيلندي، ضمن منافسات الدور الأول من المسابقة.

تعد هذه هي المشاركة الثانية لـ"العميد" في مونديال الأندية، بعد مشاركته الأولى والوحيدة في نسخة عام 2005 في اليابان، والتي حل فيها في المركز الرابع.

بينما يتقدم أوكلاند سيتي اللقاء كأكثر الأندية مشاركة في تاريخ المسابقة، حيث تعد هذه المرة هي المشاركة رقم 11 له في كأس العالم للأندية.

وفي المقابل يسعى نادي أوكلاند سيتى لتحقيق مشاركة مميزة في النسخة الحالية للمرة الحادية عشرة في تاريخه (رقم قياسى)، وكان أفضل مركز حققه من قبل الميدالية البرونزية والمركز الثالث في مونديال 2014.

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يشارك الاتحاد في البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2005 ممثلًا لقارة آسيا، ونجح وقتها في تحقيق المركز الرابع ويرغب في تقديم نسخة أفضل، خاصة وأنّ البطولة على أرضه، أما أوكلاند سيتي فهو الأكثر ظهورًا في البطولة بواقع 10 مرات، وكان أفضل مركز حققه هو الثالث في عام 2014.

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متى موعد مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2023؟

موعد مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي هو الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023 على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساء بتوقيت مصر.