مشاهدة مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

يلا شوت الجديد: مشاهدة مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية.. كورة لايف، يواجه نادي اتحاد جدة السعودي نظيره أوكلاند سيتي، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

ويستضيف اتحاد جدة نظيره أوكلاند سيتي النيوزلندي في ضربة مونديال الأندية 2023، عندما يلتقيان في الساعة الثامنة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، على ملعب "الجوهرة المشعة" فى مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

ويتسلح "العميد" أيضاً بنجوم آخرين مثل نجولو كانتي الفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا، وصاحب إنجازات كثيرة مع ناديي ليستر سيتي وتشيلسي، وكذلك لاعب الوسط البرازيلي فابينيو نجم ليفربول السابق.

وفى المقابل، يسجل أوكلاند مشاركته الـ11 في المونديال، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية مشاركة في البطولة، وكانت أبرز إنجازاته في البطولة، الحصول على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في نسخة 2014.

ويسعى الفريق النيوزيلندي بقيادة مدربه الإسباني الشاب ألبرت ريريرا لتعطيل الأسلحة الفتاكة لاتحاد جدة؛ أملاً في تحقيق مفاجأة في بداية المشوار، وربما تكرار إنجاز 2014.

ويضم أوكلاند بين صفوفه عدداً من اللاعبين المحترفين، أبرزهم الإسباني جيرارد جاريجا وريجونت موراتي من كوسوفو والأرجنتيني إيميليو تادي والياباني تاكويا إيواتا.

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وتستعد المملكة العربية السعودية لانطلاق بطولة كأس العالم للأندية بمدينة جدة اليوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2023، لذلك ازدادت معدلات البحث منذ الساعات الاولي من صباح اليوم عن القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم للاندية 2023، حيث سيتم افتتاح البطولة على ملعب الجوهرة المشعة وسينقل حفل الافتتاح والمباراة الافتتاحية على قناة SSC، ومن خلال المقال التالي ننشر لكم موعد والقنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2023.

القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم للاندية 2023؟

لم تعلن شبكة القنوات السعودية الرياضية عن إمكانية نقل مباراة الاتحاد واوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية اليوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2023 مجانًا على القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم للاندية 2023، وفي حال تم ذلك سيتم الإعلان عنه في المنصات الرسمية التابعة لقنوات SSC، وتجدر الاشارة الي ان جميع مباريات كأس العالم للاندية 2023، ستكون منقولة فقط وحصريًا على قنوات SSC الرياضية السعودية التي تبث في شمال افريقيا والشرق الأوسط.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي

بالنسبة الي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة اليوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2023 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، سيكون عبر مجموعة قنوات ssc الرياضية السعودية.

تردد قنوات ssc نايل سات المجانية 2023

ويمكن استقبال تردد قناة ssc 1 على النايل سات من خلال ملء البيانات التالية.

تردد قناة ssc 1 على النايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة ssc عربسات

القمرة الصناعي: العرب سات.

التردد: 12418.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

التشفير: لا يوجد تشغير للقناة.

الجودة: اتش دي.

تردد قناة ssc على بدر سات