محافظ كفرالشيخ يتفقد لجان الإنتخابات الرئاسية 2024

تفقد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، الثلاثاء، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب المحافظ ، عددًا من اللجان للاطمئنان على سير وإنتظام العملية الإنتخابية وسط إقبال كبير من المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية فى ثالث أيام الإقتراع، حيث تفقد من بينها، اللجنة الإنتخابية رقم ( 4 ) ومقرها مدرسة التربية الفكرية بمدينة كفرالشيخ، وذلك بحضور، اللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، عدد من القيادات التنفيذية.

واطمأن محافظ كفرالشيخ، على كافة التجهيزات والإجراءات التى قامت بها أجهزة المحافظة، لتسهيل عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم بكل سهولة ويسر، وتوفير كل الإمكانيات والتسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية2024، وبخاصة ذوى الهمم وكبار السن، قائلاً : " المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية هى حق أصيل وواجب وطنى "، مشيداَ بأبناء كفرالشيخ الذين يسطرون ملحمة وطنية بتحقيق نسبة مشاركة وإقبال غير مسبوق على صناديق الإقتراع بمدن وقرى المحافظة للتعبير عن إرادتهم وممارسة حقهم الدستورى في إختيار رئيسهم .