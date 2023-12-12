"طلاب من أجل مصر" بكفرالشيخ تنظم مسيرة حاشدة للمشاركة فى انتخابات الرئاسة

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة كفرالشيخ، الثلاثاء، مسيرة حاشدة تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة بالاشتراك مع طلاب الجامعة و أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدرسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء ووكلاء الكليات .

قال رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ، أن أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة نظمت هذه المسيرة الضخمة بمشاركة كل منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وطلاب الجامعة.

وأضاف أن هذه المشاركة الحاشدة تعد رسالة واضحة لكل المتربصين لوطننا في الداخل والخارج بأن الدولة المصرية حكومة وشعبًا على قلب رجل واحد، إلى جانب ان المشاركة وإبداء الرأي هي تعبير واضح على إيجابية المواطن وتأسيس لمرحلة جديدة من الديمقراطية التشاركية.

