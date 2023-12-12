إسعاد يونس تطلق البوستر الرسمي لفيلمها الجديد "عصابة عظيمة"

اطلقت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس البوستر الرسمي لفيلمها الجديد "عصابة عظيمة"، والتي تُشارك به في موسم أفلام رأس السنة الجديدة.

نشرت إسعاد يونس عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "عصابة عظيمة قربت توصل .. جاهزين؟"، الفيلم من تأليف هاجر الإبياري، وإنتاج نهضة مصر للسينما، وإخراج وائل إحسان وشارك في التمثيل كل من إسعاد يونس، وكريم عفيفي، ورنا رئيس، ومحمد ثروت، ومحمد محمود، وعنبة، وفرح الزاهد.

فيلم عصابة عظيمة

أحداث فيلم "عصابة عظيمة"

تدور أحداث الفيلم حول عصابة تجسد فيها الفنانة إسعاد يونس شخصية والدة كريم عفيفي التي تتعرض لعملية سرقة، ويتفق الثنائي على استرداد حقوقهم من خلال تشكيل عصابة.

آخر أعمال إسعاد يونس

من ناحية أخري، يذكر أن آخر أعمال إسعاد يونس في السينما فيلم "200 جنيه"، الذي عرض 2021، وشارك في بطولته: أحمد رزق، أحمد السقا، هاني رمزي، خالد الصاوي، طارق عبدالعزيز، ليلى علوى، مي سليم، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، كما ظهرت مؤخرا كضيف شرف في فيلمي "فضل ونعمة" و"من أجل زيكو" 2022.