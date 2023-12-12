الاعلامى هانى حتحوت يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة 2024

وصل قبل قليل الاعلامى الرياضى هانى حتحوت للإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 وذلك في اللجنة الانتخابية بالجامعة العمالية بمنطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وشهدت اللجان توافد عدد كبير من الناخبين أمام الأبواب منتظرين انتهاء فترة الراحة للبدء في التصويت فى اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة.

يذكر أنه تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من الاحد حتى بعد اليوم الثلاثاء

وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري. وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.