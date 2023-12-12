مسيرة طلابية بجامعة الزقازيق للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

واصلت جامعة الزقازيق لليوم الثالث على التوالي من الانتخابات الرئاسية، حملتها التوعوية والمجتمعية لتعريف الطلاب والمواطنين بأهمية المشاركة، والتوجه للجان الاقتراع للتصويت في العُرس الانتخابي الذي تشهده مصر على مدار ثلاثة أيام تحت شعار "أنزل شارك".

وقاد الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، مسيرة طلاب الجامعة بمشاركة عمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، بالإضافة إلى مشاركة متميزة من اتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر .

وشهدت المسيرة تفاعلاً وتلاحماً من العاملين بالجامعة وباقي الطلاب، بالإنضمام للمسيرة، بما يعكس حرص الجامعة على أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم.

وأنطلقت المسيرة من داخل كلية الزراعة، وجابت كل أرجاء الحرم الجامعى بالكلية، ثم تحركت لتجوب شوارع مدينة الزقازيق، وفي نفس الوقت انطلقت مسيرة أخرى من أمام مبنى رئاسة الجامعة، وجابت الحرم الجامعي وشوارع مدينة الزقازيق.

وأشاد الدكتور خالد الدرندلي، بوعي أسرة الجامعة وطلابها، بالإصطفاف لدعم ممارسة حقوقهم الديمقراطية فى الإنتخابات الرئاسية بالمشاركة الكثيفة الفعالة، كما عبر منتسبو جامعة الزقازيق، عن فرحتهم للمشاركة في اليوم الثالث من هذا العُرس الديمقراطي، مؤكدين ضرورة الاصطفاف حول الوطن وممارسة حقهم الدستوري والمشاركة بفاعلية وإيجابية.